Саратовцу за стрельбу из травмата в баре грозит тюремный срок

В Саратове возбуждено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщили в полиции, 32-летний мужчина произвёл выстрел из травматического пистолета в одном из баров Кировского района.

О случившемся в участок сообщил 21-летний посетитель заведения, после чего нарушитель был задержан. В ходе проверки установлено, что у мужчины отсутствовало официальное разрешение на хранение и ношение оружия.

За совершённые деяния фигуранту может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Алиса Эай