Саратовцы болеют ОРВИ реже, но в более тяжелой форме

В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19, но выросло число госпитализаций.

За минувшую неделю в регионе отмечено снижение заболеваемости как гриппом и ОРВИ, так и коронавирусом. Об этом на брифинге в минздраве сообщил замминистра Денис Грайфер.

Диагнозы ОРВИ и грипп поставлены 9 549 пациентам. Эпидпорог по совокупному населению превышен почти на 6%. Среди детей до 15 лет он ниже среднего, а у старшей возрастной группы — выше на 55%.

При этом госпитализация выросла на 26,6% — болезни протекают тяжелее, часто на фоне хронических заболеваний. У пациентов длительно держится температура выше 37 градусов.

Коронавирусом заболели 40 человек — на 7% меньше, чем неделей ранее.

Ольга Сергеева