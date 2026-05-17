В горпарке Саратова началась очистка пруда

В Городском парке областного центра началась очистка пруда от иловых отложений.

Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов в своём MAX-канале.

На месте работают земснаряд и экскаватор с удлинённой стрелой. Уже извлечено более 600 кубометров ила. Очистка согласована с минприроды области.

По словам Молчанова, это улучшит экологическое состояние водоёма, расчистит подводные родники и остановит заиливание. Параллельно продолжаются демонтаж старого асфальта и бордюров, а также обустройство освещения.

Напомним, благоустройство парка стартовало в апреле и должно завершиться 31 августа, но возможно досрочно. Сейчас парк частично закрыт на нескольких участках.

Ольга Сергеева