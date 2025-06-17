Саратовцы делятся мнением о памятнике погибшим морякам

Недавно в Саратове рядом с речным вокзалом установили памятник погибшим в ВОВ морякам и речникам.

Во время Великой Отечественной войны саратовские моряки сражались в разных акваториях. Многие из них мужественно погибли в борьбе за Волгу и Чёрное море. Они также эвакуировали население и доставляли боеприпасы.

Однако в комментариях к фото некоторые саратовцы посчитали памятник скромным. «Несомненно, он нужен. Странно, что его не было до сих пор. Правда для города на реке выглядит скромно», — делится мнением пользователь соцсети.

Этот памятник станет важным местом для проведения культурных мероприятий и историко-просветительских лекций.

Фото: соцсети