Долой память: теперь трамваи видно на онлайн-картах

Саратовские трамваи появились не только на дорогах города, но и на электронных картах. Теперь не нужно запоминать расписание маршрута, достаточно открыть приложение.

Городской канал «Скоростной трамвай Саратов» поделился радостной новостью. Маршруты трамваев № 8, № 9 и № 10 успешно прошли цифровизацию. Отслеживать движение и расписание транспорта можно в приложениях «2ГИС» и «Яндекс карты».

Как сообщает канал, система создания электронного маршрута была сложной. Однако комфорт граждан стоит проделанной работы.

Фото: соцсети