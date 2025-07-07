Саратовцы голосованием выбрали имя новорожденному олененку

Олененок из Татищево получил имя.

В Саратовской области детеныша пятнистого оленя, родившегося в экопарке, назвали Яшкой. Имя выбрали по итогам голосования среди жителей региона. Среди других вариантов были Бемби, Малежик и Толик.

Победительницей стала Елена Каратонова, предложившая имя с комментарием: «Яшка — пятнистая рубашка». Его поддержали пользователи соцсетей. Владелец парка Алексей Кулицкий также одобрил выбор.

Теперь Елена и ее семья посетят экопарк «Олений остров». Это первый олененок, родившийся на ферме. Его родители — олень Олежка и олениха Маша.