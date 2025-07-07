Алексей Антонов: Поздравил студентов с окончанием учебы

Лето для выпускников вузов – пора защиты дипломов и выпускных мероприятий.

Поздравил студентов Саратовского государственного технического университета, СГУ и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, которые справились с получением высшего образования на «отлично».

Главное пожелание ребятам – чтобы они нашли свою дорогу во взрослой жизни, устроились на хорошую работу по специальности и применяли полученные знания на практике в Саратовской области. Напомнил им, что в нашем регионе для выпускников вузов созданы все условия для трудовой деятельности и активного участия в развитии своей малой Родины.