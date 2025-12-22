Саратовцы готовятся работать 30 декабря 2025 года полный день

Саратовцам рассказали о режиме работы 30 декабря 2025 года. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Время Саратовское Z».

Заключительный трудовой день 2025 года, выпадающий на 30 декабря, пройдёт в обычном режиме и не будет укороченным. Согласно трудовому законодательству, дни, предшествующие официальным праздничным датам, предусматривают сокращение рабочего времени на один час.

Однако в текущем году выходной день был перенесён на 31 декабря, что позволяет гражданам отдыхать в канун Нового Года. Следовательно, 30 декабря является стандартным рабочим днём без каких-либо изменений.

Дуся Иванова