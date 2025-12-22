Роман Грибов: Рынок «Привоз» — мигранты, грязь, наркота

Депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Роман Грибов выступил с критической оценкой ситуации на рынке «Привоз» в центре города.

По его мнению, данную территорию необходимо изъять из частных рук.

Парламентарий напомнил, что земля под рынком ранее принадлежала заводу «Саратоврезинотехника» и в ходе приватизации перешла к частным владельцам.

Грибов охарактеризовал обстановку на «Привозе» экспрессивными эпитетами: «мигранты, грязь, наркота», — и заявил, что, рассуждая о борьбе с наркопреступностью, нельзя игнорировать такие очаги, где люди, по его выражению, «живут в подземелье, а потом выходят на свет и всё продают».

Депутат поставил под сомнение законность приватизации этого участка в городе и потребовал назвать имя «царька», который, по его словам, стоит за сделкой. Грибов также связал этого предпринимателя с приватизацией Дворца культуры «Рубин» и давлением на аграриев в некоторых районах области.

Ранее тему сомнительной приватизации «Рубина» уже поднимал в облдуме депутат Сергей Гладков.

Ольга Сергеева