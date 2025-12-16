Саратовцы хотят назвать улицу в честь писателя-земляка Алексея Слаповского

В Саратове предложили увековечить память известного писателя Алексея Слаповского.

Инициативная группа жителей Саратова выступила с предложением присвоить одной из городских улиц имя выдающегося земляка — писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского. Обращение приурочено к третьей годовщине его смерти, которая отмечается 8 января.

Петицию подписали депутаты, журналисты и общественные деятели. Они предлагают таким образом отдать дань уважения его творческому наследию.

Алексей Слаповский, уроженец Ровенского района, окончил филологический факультет СГУ и долгое время работал на саратовском телевидении. Он стал автором сценариев популярных сериалов «Остановка по требованию» и «Участок», а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Его пьеса «Сошедший с поезда» входит в репертуар Саратовского театра драмы.

Наталья Мерайеф