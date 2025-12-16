В СВО геройски погиб боец Егор Плахов из Энгельсского муниципального района

Уроженец Энгельсского района героически погиб в зоне СВО.

В ходе специальной военной операции погиб житель Энгельсского района Саратовской области Егор Плахов. Информацию о его гибели подтвердили в местной администрации.

Губернатор региона выразил слова поддержки и соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

В своём обращении глава области отметил, что Егор Сергеевич Плахов достойно выполнил свой воинский долг, защищая мирных жителей и государственные интересы России.

Ольга Сергеева