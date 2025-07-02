Саратовцы из «Зеленой горки» сообщают о некомфортной городской среде

Жители «Зеленой горки» жалуются на отсутствие инфраструктуры.

Об этом информирует интернет-издание «АиФ — Саратов».

В новом микрорайоне Кировского района сложилась критическая ситуация с благоустройством. Горожане направили коллективную жалобу в прокуратуру и СМИ.

Основные проблемы связаны с благоустройством. Вернее — его отсутствием.

Саратовцев крайне беспокоят скудные тротуары и плохое уличное освещение, а также опасные пешеходные пути с перепадами высот. Отмечается гражданами и недоступность социальных объектов: до школы, поликлиники и магазинов приходится идти через гаражные массивы. Большие вопросы вызывает у людей отсутствие остановок общественного транспорта в микрорайоне.

Местная администрация ссылается на скудное финансирование, хотя из открытых источников известно, что микрорайон построен компаниями, связанными с областным правительством. Часть квартир здесь выделена детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

Жители требуют срочного решения проблем, указывая на угрозу своей безопасности.