Саратовцы лежа собирают грибы ведрами за пару часов

В Саратовской области продолжается активный сезон сбора грибов.

Местные жители делятся впечатляющими результатами «тихой охоты» в сообществе «Грибы Саратовской области» во «ВКонтакте».

Один из пользователей сообщил о сборе четырех ведер белых груздей всего за два часа в Марксовском районе. Другая участница группы рассказала, что в Ровенском районе за аналогичное время собрала 4,5 ведра песочников и подосиновиков, причем значительную часть — практически лежа на одном месте.

Отмечается, что ночные заморозки повлияли на качество грибов: некоторые экземпляры оказались червивыми, однако грузди и подосиновики остаются чистыми и свежими.

Ольга Сергеева