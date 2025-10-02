Длительное строительство саратовского вокзала планируют завершить осенью 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 октября посетил строительную площадку нового железнодорожного вокзала в Саратове, поставив задачу завершить работы к ноябрю 2026 года.

Проект предполагает воссоздание исторического облика здания с сохранением фасадной части, соответствующей архитектурному стилю старого города. При этом внутреннее пространство будет оснащено современным оборудованием, включая восемь лифтов и десять эскалаторов.

Инфраструктурные элементы включают создание конкорса, соединяющего привокзальную и завокзальную территории с выходами к платформам, а также модернизацию подземного перехода.

«На будущий год в Саратове будет самый современный ЖД вокзал. Внутренняя часть вокзала будет с эскалаторами и лифтами», — отметил Володин.

Наталья Мерайеф