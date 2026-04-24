Саратовцы массово проверяют свои финансовые досье перед кредитованием

Саратовцы стали на 4% чаще проверять свои кредитные истории.

Такая тенденция соответствует общероссийскому тренду. Рост интереса эксперты связывают с повышением финансовой грамотности: люди внимательнее контролируют платёжную дисциплину перед оформлением займов.

Изменился и спрос со стороны кредиторов. Микрофинансовые организации увеличили обращения в бюро кредитных историй в 1,6 раза, делая ставку на скоринг-оценки — готовые рейтинги заёмщиков. Банки остаются главными пользователями полных отчётов, а кредитные кооперативы, лизинговые и страховые компании предпочитают именно скоринги.

По расчётам Банка России, каждый рубль, потраченный на проверку кредитной истории во втором полугодии 2025 года, потенциально сокращает просрочку более чем на 337 рублей.

Ольга Сергеева