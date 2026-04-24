Похолодание стало триггером для роста ОРВИ и гриппа в Саратовской области

За неделю в Саратовской области ОРВИ заболели на 200 человек больше.

В регионе зафиксировали 10 205 случаев ОРВИ и гриппа — на 202 обращения больше, чем неделей ранее. Как сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков, существенно выросло число госпитализаций: 273 пациента (+16% к прошлой неделе).

Хотя общий эпидпорог не достигнут (ниже на 11%), среди жителей старше 15 лет он превышен на 15%. Министр призвал при первых симптомах оставаться дома и обращаться к врачу, чтобы не распространять инфекцию.

По ковиду: за неделю диагноз подтвердили у 35 пациентов (на треть меньше, чем ранее), среди них семеро детей. При этом, как уточнил Дудаков, сейчас в инфекционных отделениях нет больных с COVID-19.

Ольга Сергеева