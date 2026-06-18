Саратовцы смогли увидеть пояс Венеры

Вечером 16 июня в Саратове можно было наблюдать «пояс Венеры» — атмосферное явление, снимок которого опубликовал учёный Максим Червяков.

По объяснению метеоролога, после заката на восточной стороне неба у горизонта виднелась тёмная полоса — тень Земли от возвышенности.

Выше небо розовело из-за лучей уже севшего солнца, которые подсвечивали верхние слои атмосферы. Граница между тенью и светом выглядела как плавный розовый градиент. Редкое оптическое явление длилось всего около 20–30 минут.

Ольга Сергеева