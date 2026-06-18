«Поезд здоровья» остановился в Базарном Карабулаке и нашел больных

В Базарно-Карабулакской районной больнице прошла акция «Поезд здоровья».

В рамках акции специалисты из Саратова провели осмотры для 186 местных жителей.

В ходе обследований 62 человека были направлены на дообследование, а восемь — госпитализированы. УЗИ сердца, флюорографию и маммографию прошли 85 человек.

Акция, стартовавшая в рамках движения «За медицину здорового долголетия», проходила в два этапа: анкетирование для определения биологического возраста и последующие дополнительные исследования по назначению врача.

Как отметил главврач Денис Савельев, проект позволяет жителям проходить бесплатную диспансеризацию быстро и без поездки в областной центр, что делает медицинскую помощь доступнее.

Ольга Сергеева