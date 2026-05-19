Саратовцы могут сменить управляющую компанию онлайн через приложение «Госуслуги Дом»

Если содержание дома оставляет желать лучшего — в подъездах грязно, обращения разбирают слишком долго, а ремонт откладывается, — собственники имеют право сменить управляющую организацию законным способом. Любой владелец квартиры или нежилого помещения может инициировать общее собрание, на котором можно проголосовать за смену УК, создание ТСЖ или переход на непосредственное управление.

Решение принимается большинством голосов собственников, участвующих в собрании. Голосовать можно онлайн через приложение «Госуслуги Дом» на базе ГИС ЖКХ. Это позволяет обойтись без бумажных бюллетеней и долгого сбора подписей.

В приложении можно голосовать по любым вопросам дома, получать уведомления о собраниях, изучать повестку и документы, следить за итогами голосования — причём из любой точки страны.