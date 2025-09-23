Саратовцы могут выиграть путешествия в Санкт-Петербург и Дагестан через конкурс для блогеров

Жители Саратовской области приглашаются к участию во всероссийском проекте «ТопБЛОГ», где разыгрываются путешествия в Санкт-Петербург и Республику Дагестан. Конкурс приурочен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Для поездки в Санкт-Петербург (9-11 октября) необходимо до 30 сентября зарегистрироваться в проекте и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент», связав корабельную тематику с направлением своего блога. Победители смогут посетить «Северную верфь» и Кронштадт.

Путешествие в Дагестан (28-30 ноября) включает посещение крепости Нарын-Кала, Сулакского каньона и других достопримечательностей. Для участия нужно выполнить задания в сервисе «Другое Дело» и пройти тест на знание достопримечательностей России. Победителей определят случайным образом 15 октября и 5 ноября.

Участники могут увеличить шансы на победу, подав заявки на оба блог-тура одновременно. Конкурс доступен для совершеннолетних жителей всех регионов России.