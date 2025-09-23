Около 2000 обращений по вопросам культуры обработано в Саратовской области за 9 месяцев

За первые три квартала 2025 года в министерство культуры Саратовской области поступило порядка двух тысяч обращений от жителей через систему «Инцидент-Менеджмент» и социальные сети. Наиболее частыми темами обращений стали вопросы о ремонте учреждений культуры и сроках выполнения работ.

Значительная часть вопросов касалась реализации национального проекта «Культура», завершившегося в 2024 году. В рамках проекта регион получил из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей, которые были направлены на:

-капитальный ремонт 41 сельского клуба, 7 детских школ искусств и театра кукол «Теремок»;

-реконструкцию Балашовского краеведческого музея и картинной галереи в Петровском районе;

-строительство Дома культуры в Ершовском районе и Центра культурного развития в Балаково;

-создание 18 модельных библиотек и 16 виртуальных концертных залов;

-модернизацию 17 кинозалов и оснащение оборудованием 10 музеев.

Более 300 обращений касались продолжения программ модернизации в сфере культуры. В 2025 году работы продолжаются в рамках нацпроекта «Семья» с бюджетом 187,5 млн рублей. Все поступившие обращения были обработаны в установленные сроки.