Саратовцы могут зажечь виртуальную свечу памяти 22 июня на сайте акции

22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о страшной трагедии и невероятном подвиге нашего народа.

Каждый год в этот день проходит традиционная акция «Свеча памяти». Ее цель — вспомнить миллионы жизней, отданных за нашу свободу. Вы можете принять участие в онлайн-версии: зажечь виртуальную свечу на официальном сайте и послушать воспоминания ветеранов.

Также по всей стране проводят минуту молчания, возлагают цветы и устраивают специальные выставки. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило историю своей страны, — отмечают организаторы акции.

Ольга Сергеева