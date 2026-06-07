Врачи Саратовской области напомнили о профилактике геморрагической лихорадки

Минздрав Саратовской области напомнил о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Источник инфекции — мыши. Чаще всего вирус попадает в организм с пылью, но возможна передача через пищу, воду и бытовые контакты.

Симптомы болезни: высокая температура, слабость, сильные головные боли, проблемы с мочеиспусканием и боли в пояснице. При первых подозрениях обращайтесь к врачу.

Чтобы предотвратить заражение, регулярно проводите влажную уборку там, где живут грызуны, надевайте маску и перчатки. Особое внимание уделяйте продуктам из подвала и дачных участков.

Не занимайтесь самолечением — это может привести к тяжелым осложнениям, — предупреждают врачи-инфекционисты.

Ольга Сергеева