Саратовцы наблюдали «облачную челку» и солнечное гало в августе

Саратовцы стали свидетелями редких атмосферных явлений.

9 августа жители Саратова наблюдали сразу два необычных природных феномена. Первым из них стала так называемая «облачная челка» — уникальное образование, зафиксированное на набережной Волги.

Как объяснил Максим Червяков, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ, эти нитевидные облачные структуры не являются обычными осадками. Они формируются из-за ветрового сдвига в атмосфере и постепенного видоизменения облачного покрова.

Когда влага в таких облачных «нитях» испаряется, они приобретают полупрозрачный вид, создавая эффект воздушной челки, — отметил специалист.

Вторым удивительным явлением стало солнечное гало, образовавшееся в перисто-слоистых облаках.

Эти высокие облака, состоящие из ледяных кристаллов, находятся на высоте около 10 километров. Их тонкая дымчатая структура часто сигнализирует о скором приходе атмосферного фронта. В данном случае они послужили экраном для гало — оптического эффекта, возникающего при преломлении солнечного света в кристаллах льда, — добавил Червяков.

Оба явления, хотя и не являются сверхредкими, всегда привлекают внимание своей необычной красотой и наглядно демонстрируют сложные процессы, происходящие в атмосфере.