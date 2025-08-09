На Саратовскую область надвигаются дожди с грозами и ночное похолодание

В Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, 10 августа в регионе местами прогнозируются грозы, сопровождающиеся усилением северо-западного ветра с порывами до 15–17 м/с. Неблагоприятные явления затронут и Саратов — во второй половине дня здесь также возможны грозовые разряды.

В ночь на 11 августа и в течение воскресного дня ожидаются кратковременные дожди. Ночные температуры опустятся до +13…+18° (в низинах — до +7…+12°), днем воздух прогреется до +18…+23°, а в Левобережье местами столбики термометров покажут до +28°.

До 11 августа в ряде районов, включая Саратов, сохранится высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность с тенденцией к расширению зоны риска. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.