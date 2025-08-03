Саратовцы наблюдали редкое альпийское свечение

Саратовцы увидели редкое природное явление.

Накануне, 2 августа жители города стали свидетелями так называемого альпийского свечения. Астроном-любитель Юрий Кумаков организовал бесплатное мероприятие в поселке Юбилейном, где все желающие могли наблюдать это зрелище.

Как объяснил специалист, явление возникает на закате или рассвете, когда солнце, уже скрывшееся за горизонтом, продолжает освещать высокие облака, окрашивая их в оранжево-красные тона.

Особый интерес вызвал факт, что подобное свечение можно наблюдать не только на Земле — участникам мероприятия удалось увидеть его даже на Луне через телескоп.

Фотографии уникального явления и благодарности организатору появились в телеграм-канале «Астрономия для всех».