Десять соток с домом-развалюшкой в центре Саратова оценили в 35 миллионов рублей

В центре Саратова выставлен на продажу земельный участок по цене, сопоставимой со стоимостью элитного коттеджа.

Объект площадью 10 соток расположен на улице Пушкина и состоит из двух смежных участков с центральными коммуникациями.

На территории находятся два старых здания, одно из которых частично разрушено. Согласно информации от продавцов, участок предоставляет широкие возможности для застройки — от частного особняка до многоэтажного жилого комплекса. Имеется уже готовый проект 7-этажного дома.

Цена объекта составляет 35 миллионов рублей. Это один из самых высоких показателей в городе. Такая стоимость обусловлена престижным расположением в историческом центре и потенциалом для коммерческой застройки.