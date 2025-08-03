Десять соток с домом-развалюшкой в центре Саратова оценили в 35 миллионов рублей

В центре Саратова выставлен на продажу земельный участок по цене, сопоставимой со стоимостью элитного коттеджа.
Объект площадью 10 соток расположен на улице Пушкина и состоит из двух смежных участков с центральными коммуникациями.
На территории находятся два старых здания, одно из которых частично разрушено. Согласно информации от продавцов, участок предоставляет широкие возможности для застройки — от частного особняка до многоэтажного жилого комплекса. Имеется уже готовый проект 7-этажного дома.
Цена объекта составляет 35 миллионов рублей. Это один из самых высоких показателей в городе. Такая стоимость обусловлена престижным расположением в историческом центре и потенциалом для коммерческой застройки.