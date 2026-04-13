Саратовцы начали новую рабочую неделю с отключенным мобильным интернетом

Цифровой коллапс в Саратовской области: местные жители остались без мобильного интернета сразу у четырех операторов.

Сегодня, 13 апреля, в Саратовской области наблюдается очередной цифровой сбой. В редакцию интернет-издания «Новости Саратова» поступают многочисленные жалобы от местных жителей — абонентов ведущих сотовых операторов, которые столкнулись с тотальной недоступностью мобильного интернета.

Примечательно, что операторы не рассылали никаких предупредительных сообщений о возможных отключениях или технических работах.

Особую тревогу ситуации придает временной контекст. Этим же утром в двух крупных городах региона — Саратове и Пензе — вводились временные ограничения на полеты в аэропортах. Меры принимались «в целях безопасности», однако официальная связь между прекращением работы аэропортов и «обрывом» мобильного интернета пока не установлена.

Ольга Сергеева