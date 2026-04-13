Саратовским спортсменам и тренерам утвердили выплаты до 130 тысяч рублей

Саратовские атлеты и их тренеры получат выплаты до 130 тысяч рублей.

В регионе введена новая система денежных поощрений для спортсменов, добившихся выдающихся результатов на престижных стартах. Соответствующее распоряжение дал губернатор Роман Бусаргин.

Материальную поддержку смогут получить не только сами победители и призёры чемпионатов и первенств мира и Европы (с акцентом на олимпийские дисциплины), но и их личные наставники. Размер вознаграждения напрямую зависит от статуса турнира и завоёванной медали.

Максимальная сумма, которую выплатят спортсмену, составит 130 тысяч рублей. Тренер в этом случае получит 70 тысяч.

Решение властей подкреплено реальными достижениями земляков: по итогам прошлого года 18 саратовских атлетов вернулись домой с наградами различного достоинства, пополнив медальную копилку региона золотом, серебром и бронзой. Выплаты станут дополнительным стимулом для новых побед.

Ольга Сергеева