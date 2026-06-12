Саратовцы начали праздничные выходные без холодной воды

В Саратове 12 июня снова отключили ХВС.

Причина — ремонтные работы на водопроводных сетях. Коммунальные службы города сообщили о нескольких повреждениях, которые требуют срочного вмешательства.

Основные места отключения:

Тульская, 33:

Ремонтные работы на этом участке должны быть завершены до 20:00. В зоне отключения находятся дома в границах улиц: Тульская, 4-й Токмаковский проезд, Парковая и Токмаковская, а также дома по адресу Тульская, 21-41.

Соколова, 176:

Устранение порыва на этом участке планируется завершить до полуночи. В зоне отключения находятся улицы: Соколовая (от Вознесенской до Горького), Малая Садовая, Крестьянская, а также несколько других улиц, включая Горького и 1-й Мясницкий проезд.

Саперная, 9:

Работы на коммуникациях здесь также должны быть завершены до полуночи. Воды нет на улицах: 1-й и 2-й Телеграфные проезды, Вишневая, Деловая, Курдюмская и других.



Жителям рекомендуется запастись водой на время проведения работ и следить за обновлениями от водоканала.

Ольга Сергеева