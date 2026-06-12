Саратовский врач напомнила о главных запретах при сборе грибов

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина дала рекомендации по безопасному сбору и приготовлению грибов.

Специалист отметила, что собирать следует только те грибы, которые хорошо знакомы, а при малейших сомнениях лучше отказаться от их сбора. Сбор грибов рекомендуется проводить в удаленных от дорог и населенных пунктов местах, чтобы избежать накопления вредных веществ.

Грибы следует срезать вместе с ножкой, а пробовать их во время сбора не рекомендуется. Старые, переросшие и червивые экземпляры лучше оставлять на земле. Для сбора лучше использовать плетеные корзины, так как пластиковые ведра и полиэтиленовые пакеты могут привести к быстрой порче грибов.

Собранные грибы не следует долго хранить. В день сбора их необходимо перебрать, тщательно осмотреть и выбросить сомнительные экземпляры. Приготовление блюд из грибов не стоит откладывать на следующие сутки, а для засолки и маринования не рекомендуется использовать оцинкованную и глиняную глазурованную посуду.

Без предварительного отваривания можно готовить только безусловно съедобные грибы, такие как белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Отваривать грибы следует в течение 10 минут, затем воду сливают, грибы промывают и используют для дальнейшего приготовления.

Римма Яхина подчеркнула важность соблюдения правил сбора и приготовления грибов, чтобы избежать отравлений. При появлении первых симптомов недомогания она рекомендовала немедленно вызвать скорую помощь.

Ольга Сергеева