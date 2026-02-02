Саратовцы находят опята под снегом зимой и ждут открытия грибного сезона

В разгар зимы жительница Саратовской области обнаружила в лесу зимние опята.

Необычную находку она показала в социальных сетях, опубликовав видео, на котором расчищает снег у дерева и демонстрирует грибы.

«Наверное, все подумают, что я странная», — с иронией говорит женщина в ролике, подтверждая, что грибы действительно растут. Она также отметила, что 31 января отправилась на прогулку по своим осенним грибным местам и не ошиблась.

Эта находка доказывает, что даже в январе в лесах региона можно встретить сюрпризы. Прогулка оказалась не только полезной для здоровья, но и результативной для любительницы «тихой охоты».

Ольга Сергеева