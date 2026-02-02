Снежуру во время снегопада заметили на Волге в Саратове

Возле Саратовского моста на открытом участке Волги образовалась снежура.

Напомним, это явление представляет собой скопление снежно-ледяной массы на поверхности воды и характерно для периода перед ледоставом. Снежура образуется во время снегопада, когда хлопья скапливаются на воде.

Как пояснил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, эта масса часто приобретает причудливые формы, напоминающие «скомканные простыни или плавающее тесто от разварившихся пельменей».

Ранее на саратовской Волге в полыньях наблюдалось другое необычное явление — образование пенных льдин, похожих на круглые блины.

Ольга Сергеева