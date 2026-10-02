Саратовцы нашли в осеннем лесу гигантский шампиньон

Саратовские грибники продолжают собирать осенние дары леса.

Саратовские любители тихой охоты продолжают делиться «уловом». Популярными местами сбора остаются Вольский, Энгельсский и Базарно-Карабулакский районы; грибы есть и в Калининском.

В корзинах саратовцев — рыжики, грузди, белые грибы, волнушки и шампиньоны. Последние нередко поражают размером. Так, пользовательница Алена Александрова похвасталась гигантским экземпляром.

«Энгельсский район, благородные грибы и огромный шампиньон», — подписала она снимки.

Ольга Сергеева