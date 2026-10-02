В Саратовской области разработали гастрономический гид для туристов

В Саратове представили гастрономическую карту города.

На форуме «Креативный Саратов», посвященном гастрономии, презентовали гастрономический гид. Его представила блогер, эксперт и экскурсовод Оксана Евсейкина. Ознакомиться с картой можно и в электронном формате.

По словам Евсейкиной, местная кухня отличается обилием рыбных блюд — Саратов стоит на Волге. Кроме того, город называют неофициальной «помидорной столицей»: местные томаты очень вкусные.

В гид вошли 36 заведений — рестораны, кафе, кондитерские, сыроварня и винодельня. На каждой странице — краткое описание, рекомендуемые блюда, фото и контакты. Средний чек авторы указывать не стали.

При этом назвать гид региональным пока сложно: из 36 заведений только пять находятся за пределами Саратова. Скорее, это путеводитель по областному центру.

Ольга Сергеева