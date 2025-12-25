Минтранс: Саратовцы не останутся в мороз без общественного транспорта

Министерство транспорта Саратовской области отреагировало на резкое похолодание и провело экстренное совещание с транспортными компаниями. Информация об этом размещена в телеграм-канале «МинИнформ64 Z».

Такие действия необходимы, чтобы гарантировать стабильное функционирование междугородних автобусных линий. Были приняты дополнительные меры предосторожности.

В частности, компания «Сити Транс», обслуживающая направление между Саратовом и Энгельсом, организовала дежурство запасных автобусов в местах наибольшего скопления пассажиров. Эта инициатива позволит избежать срывов рейсов и быстро заменить вышедший из строя транспорт из-за экстремального холода. Перевозчики обязались регулярно проводить подобные мероприятия.

Данная мера направлена на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров в сложных погодных условиях. Заместитель министра транспорта Алексей Шажко заверил, что выпуск резервного транспорта будет осуществляться и в период праздников.

Дуся Иванова