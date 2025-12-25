Саратовцы смогут оформить региональные госуслуги онлайн

Со следующего года будет расширен перечень региональных государственных услуг, которые можно оформить в электронном виде.

С января будут доступны ещё 30 различных направлений. В их числе: подача документов на единовременную выплату педагогам, работающим в сельских населённых пунктах; выдача гражданам путевок в центры реабилитации и многие другие.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На данный момент в рамках работы по переводу в цифровой формат различных государственных услуг, которые предоставляются нашими социозащитными и другими учреждениями, жителям доступны 156 услуг.

— Важным направлением работы остается повышение качества услуг в многофункциональных центрах. Для удобства граждан запустили чат-бот МФЦ Саратовской области на базе отечественной платформы МАХ. Сервис позволяет записываться на прием, узнавать статус заявления, получать информацию об адресе учреждения и режиме его работы, оценивать качество услуг и т.д. Им уже воспользовались более 15 тысяч жителей, — отметил глава региона в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева