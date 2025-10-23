Саратовцы неправильно кормили и довели хорька Стёпу до облысения

В Саратовской области ветеринары Аркадакской станции помогли хорьку по кличке Стёпа с серьезным кожным заболеванием.

У пятилетнего питомца наблюдались зуд, шелушение и выпадение шерсти клочками.

После обследования и анализов распространенные инфекционные заболевания исключили. Врачи установили, что причиной проблем стала пищевая аллергия, вызванная нарушениями в рационе зверька.

Хозяевам дали рекомендации по уходу и назначили лечение для снятия симптомов аллергии и восстановления шерсти. Соблюдение предписаний поможет Стёпе быстро восстановить подорванное здоровье.

Наталья Мерайеф