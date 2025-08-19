Саратовцы несут игрушки и цветы к месту гибели годовалой девочки в горпарке

В парке Горького в Саратове продолжают собираться люди, приносящие цветы и игрушки к месту трагедии, где погибла маленькая девочка.

Напомним ребенка убило вечером 17 августа падение деревянной скульптуры кота, установленной в парке.

Городские власти сообщили о начале проверки причин трагедии. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Место происшествия превратилось в стихийный мемориал, куда саратовцы приносят детские игрушки и живые цветы. Деревянные скульптуры в парке, ранее считавшиеся местной достопримечательностью, теперь будут проверены на безопасность.