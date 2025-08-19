В Саратовскую область идет августовская жара с грозами

В Саратовской области ожидается переменчивая погода.

По данным регионального Гидрометцентра, 18-19 августа в ряде районов пройдут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Это улучшит пожароопасную обстановку, особенно в Балашовском районе, где ранее был зафиксирован чрезвычайный уровень угрозы.

Во вторник, 19 августа, дневная температура составит +19…+24°C, ночью — +10…+16°C. В Саратове днем ожидается +21…+23°C, ночью — до +14°C.

Уже со среды — 20 августа осадки прекратятся, а температура повысится до +24…+30°C по области. В Саратове столбики термометров покажут +26…+29°C.