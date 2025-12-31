Саратовцы обращались по номеру 112 полтора миллиона раз за год

За последнюю неделю декабря на номер 112 в Саратовской области поступило 28 тысяч обращений.

По данным ОГУ СО «Безопасный регион», более трети из них — 10 136 случаев — потребовали выезда оперативных служб.

Система 112 приняла около 1,5 млн вызовов в Саратовской области в 2025 году.

Чаще всего жители обращались за экстренной медицинской помощью — таких вызовов за неделю было 6 281. На втором месте оказались обращения в полицию — 2 509. Также через систему координировались вызовы спасателям (471), пожарным (296) и газовой службе (348). В 852 сложных случаях диспетчерам приходилось задействовать сразу несколько ведомств.

Служба 112 работает в круглосуточном режиме и обеспечивает координацию всех экстренных служб на территории региона.

Алиса Эай