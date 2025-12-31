Губернатор Бусаргин пожелал саратовцам в наступающем 2026-м году любви и успехов

Глава Саратовской области поздравил саратовцев с наступающим Новым годом.

Роман Бусаргин обратился к жителям региона с новогодним поздравлением, подчеркнув ценность семьи и общей веры в будущее.

В своем обращении глава региона отметил, что прочность семьи лежит в основе силы государства. Он поблагодарил саратовцев за трудолюбие, заботу о родной земле и сплочённость.

Особые слова Бусаргин адресовал военнослужащим: «Мы молимся за них, храним память о тех, кого нет, и верим в их стойкость. Наша непоколебимая вера позволяет нам идти вперёд».

Губернатор пожелал в новом году всем быть окружёнными вниманием близких, реализовать смелые планы, а в домах царили любовь и доброта.

Ольга Сергеева