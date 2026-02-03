Саратовцы осваивают профессию будущего в войсках беспилотных систем

Группа граждан из Саратова отправилась на службу в войска беспилотных авиационных систем (БпС).

В пункте отбора на военную службу завершили оформление контрактов новые специалисты для высокотехнологичных подразделений, где требуются не только операторы дронов, но и другие востребованные профессионалы. Об этом сообщает ТГ-канал «Время Саратовское Z».

Среди новобранцев — Константин, врач-онколог с 12-летним стажем. По его словам, служба в войсках БпС открывает новые возможности для личностного роста. «Военная служба воспитывает тебя, даёт стойкость и уверенность в себе», — отметил он.

Другой контрактник, Владимир, уже имеет опыт срочной службы, но решение вернуться в армию в новом качестве принял осознанно. «Это совершенно новый опыт. Ты начинаешь по-другому думать и действовать», — поделился он.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Саратовской области в два раза увеличена единовременная региональная выплата для контрактников. С учётом всех надбавок и льгот военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы до 2,6 млн рублей, а за год — более 5,2 млн рублей.

Подать заявку на заключение контракта можно по телефону 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36.

Подготовила Ольга Сергеева