Сто историй о цифровом будущем

Свыше ста работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей медиасферы.

Автором сотого материала стала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Инна Мотина. Еe статья «Чистота и порядок: мобильный комплекс от “Ростелекома” помогает благоустраивать города» написана по итогам пресс-тура в Уфу, организованный провайдером для журналистов из регионов ПФО. В публикации автор подробно рассказывает, как цифровые решения помогают властям столицы Башкирии поддерживать порядок в городе и на дорогах. В центре внимания материала — мобильный комплекс, разработанный «Ростелекомом», который движется по заданному маршруту, фиксирует дефекты дорожного покрытия, состояние колодцев, бордюров и дорожных знаков, а затем передает данные в центр принятия решений.

Инна Мотина, корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс»:

«Участие в пресс-туре позволило увидеть, какое огромное значение имеют современные технологии в городском благоустройстве. Опыт Башкирии показывает, что для выявления дефектов на дорогах, достаточно одного автомобиля, оборудованного различными системами. А эффективность таких инновационных решений напрямую зависит от готовности региональных властей их внедрять и масштабировать».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Конкурс “Вместе в цифровое будущее” играет значимую роль в распространении лучших региональных практик. Когда журналисты из разных субъектов страны рассказывают об интересных проектах, этот опыт становится доступным всей профессиональной среде. В результате передовые наработки одних регионов перенимают другие, что способствует ускорению внедрения технологий и формированию единого цифрового пространства страны».

На конкурс принимаются материалы о технологических трендах, применении инновационных технологий и цифровых сервисов в различных сферах. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 марта 2025 года и не позднее 28 февраля 2026 года.

Участники могут подать заявки в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и подкасты в СМИ», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа», а также в специальные: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России; «Фундамент цифровизации» от «Базиса»; «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проводится на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае, а федерального — в июне – июле. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, — в августе отправятся в пресс-тур в Арктику.

