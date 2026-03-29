Саратовцы открыли пляжный сезон на Волге в марте при +10 в воде

Моржевание по-саратовски: горожанки открыли «технический» пляжный сезон 28 марта.

В Саратове наступил тот самый день, который принято называть «пляжным днём» с большой долей иронии. Не дожидаясь официального старта сезона, две смелые горожанки вышли на набережную Волги, чтобы дать старт купальному сезону-2026. Снимок, сделанный сегодня, 28 марта, появился в популярном телеграм-канале «Саратов: Открылось/Закрылось».

Автор публикации с юмором сопроводил фото лаконичным комментарием: «Пляжный сезон-2026 в Саратове открыт в техническом режиме».

Судя по кадрам, женщины не только позировали на фоне ещё не проснувшейся после зимы реки, но и решились на полноценный заплыв. После водных процедур последовала традиционная разминка на берегу.

Синоптики, конечно, были бы удивлены такой решительности. По данным Гидрометцентра, температура воды в Волге сейчас держится на отметке всего +10 градусов. При этом на отдельных участках река всё ещё скована льдом — привычные для купания 18–20 градусов появятся здесь не раньше начала июня.

Тем не менее, саратовчанки доказали: пляжный сезон — понятие субъективное, и при должном настроении его можно открыть даже в конце марта. Остаётся надеяться, что «технический режим» вскоре перейдёт в полноценный — но уже по-настоящему тёплый.

Ольга Сергеева