В Саратове обсудили новые механизмы поддержки некоммерческого сектора

На площадке Клуба НКО рассмотрели актуальные вопросы развития некоммерческого сектора.

Встреча Клуба НКО Саратовской области, которая состоялось на площадке коворкинга «Место силы волонтера» АНО «Прогрессор», прошла с участием первого заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики области Дениса Попонова и начальника управления внутренней политики министерства Ольги Крыловой. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

В мероприятии приняли участие руководители некоммерческих организаций региона, входящих в Ассоциацию «Альянс некоммерческих инициатив и сообществ Саратовской области». Это объединение некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по развитию некоммерческого сектора региона, созданное в августе 2025 года.

В рамках встречи участники обсудили вопросы поддержки некоммерческого сектора и проведения областного конкурса грантов для некоммерческих организаций. В этом году для его участников будет увеличен размер грантовой поддержки, появятся новые направления для подачи проектных заявок. Как и в предыдущие годы, со стороны министерства внутренней региональной и муниципальной политики участникам конкурса будет оказана необходимая методическая и консультационная помощь, обеспечено информационное сопровождение проектов.

Участники в режиме диалога обсудили нововведения и сделали ряд предложений по совершенствованию круга вопросов, связанных с проведением конкурса, которые договорились обсудить отдельно в ходе отдельных рабочих совещаний.

Дополнительно будут проанализированы и другие предложения общественников, которые связаны с развитием некоммерческих организаций на местном уровне, информационным сопровождением проектов, дополнительных механизмов поддержки некоммерческого сектора региона.

Денис Попонов подводя итоги встречи, отметил:

«Мнение опытных общественников, которые встречаются на мероприятиях Клуба НКО, нам особенно важно тем, что они давно работают в некоммерческом секторе, имеют богатый опыт в реализации проектов и готовы предлагать идеи по совершенствованию механизмов взаимодействия государства и общества. Есть темы, которые взяли на карандаш, есть темы, по которым готовы продолжить работать вместе или начать сотрудничество уже сегодня. Именно такой формат общения — с глубоко погружёнными в дело людьми — позволяет государству и обществу находить те самые точки соприкосновения, которые создают реальные позитивные изменения в жизни области».

В завершение встречи ряду руководителей некоммерческих организаций были вручены Благодарственные письма губернатора области.

Подготовила Ольга Сергеева