Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном

Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции рассматривается очередная жалоба псевдоактивистов, продолжающих агитационную кампанию против строительства школы в поселке Молодежном Ленинского района Саратова.

Провокаторы уже далеко не в первый раз пытаются оспорить решение и апелляционное определение, которыми отказано в иске о признании недействующим изменения в генеральный план, согласно которым началось строительство востребованной школы на 1100 мест в сквере «Территория детства».

Перед началом судебного заседания в центре города прошли одиночные акции горожан, которые выступают за строительство образовательного центра, который будет носит имя Героев специальной военной операции.

«Суд уже трижды подтверждал законность строительства. Для микрорайона с переполненными и старыми школам — это жизненно необходимое решение. Уверен, что справедливость в любом случае восторжествуют и наши дети смогут учиться в одну и смену и ходить в новую современную школу», — выразил мнение один из участников акции.

Ранее суд подтвердил законность строительства образовательного комплекса, Аналогичное решение принял и четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

В настоящее время на стройплощадке работы по возведению школы и инфраструктуры идут по графику. Котлован и бетонное основание под здание уже готовы, также завершены работы по устройству фундамента и плиты под бассейн.

Новое образовательное учреждение с развитым спортивным ядром, доступным для всех жителей микрорайона, поможет решить не только вопрос с переполненностью в классах, но и обучением в две смены.

Получит вторую жизнь и историческая часть сквера «Территория детства», где уже установлена современная система автополива, а в будущем запланированы высадка новых зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.