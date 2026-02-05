Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном

Только что в Первом кассационном суде общей юрисдикции закончилось рассмотрение очередной жалобы псевдоактивистов, выступающих против строительства школы в микрорайоне Молодежный в Саратове. Судебные истанции, в очредной, четвертый раз подтвердили законность востребованного образовательного комплекса.

Стоит отметить, что современную школу в Ленинском районе ждут более тысячи родителей, которые неоднократно обращались с просьбами возвести учреждение. Школа позволит не только повысить качество образования, но и решит вопрос с обучением в две смены. Комплекс также станет частью развития сквера «Территория детства» и будет иметь спортивное ядро, доступное для всех жителей микрорайона.