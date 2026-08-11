Саратовцы передали учёным загадочную находку с берега Волги

В закрытом сосуде находятся семь листов старинной бумаги, свёрнутых в свитки.

Супруги Наталия и Ярослав Гадзиевы сделали необычную находку в обрыве волжского берега — стеклянную бутыль с дореволюционной пробкой. Предмет они сразу доставили в областной музей краеведения и передали лично в руки директору учреждения, руководителю археологической экспедиции на Увеке Дмитрию Кубанкину. Главная интрига обнаружилась, когда выяснилось, что сосуд не пуст.

Внутри находятся более семи листов старинной бумаги, свёрнутых в свитки. Учёные выразили благодарность супругам за ответственное отношение к находке, но пока не спешат её открывать. Бумага сильно пострадала от плесени и стала очень хрупкой, а изменение влажностного режима при вскрытии может полностью разрушить записки.

Сейчас специалисты консультируются с реставраторами, бутыль остаётся закрытой.

Ольга Андреева

Фото: соцсети