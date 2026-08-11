В Саратовской области прощаются с погибшими на фронтах СВО бойцами

Саратовцы простились с тремя земляками, погибшими в ходе специальной военной операции.

В Энгельсском и Балашовском районах сообщили о гибели ещё трёх военнослужащих из Саратовской области.

В Энгельсском районе похоронят Валерия Батраева и Алексея Ломтева. В Балашовском районе сегодня прошла церемония прощания с Дмитрием Калашниковым, родившимся 17 мая 1970 года в Балашове. Биографические данные энгельсских бойцов администрации не уточнили.

Напомним, спецоперация продолжается на территории Украины и в приграничных регионах России.

Ольга Сергеева